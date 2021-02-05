Учащиеся Дновского железнодорожного техникума избили подростка. Как сообщает Псковское агентство информации, инцидент произошел 2 февраля.

Родители потерпевшего обратились в полицию, почти сразу были установлены участники процесса. По данному факту полиция проводить проверку, по ее итогам будет принято решение о привлечении несовершеннолетних к ответственности.

Местные жители говорят, что причиной конфликта стала девушка, якобы избитый парень ударил ее и за это поплатился.

«Это вопиющее происшествие», – прокомментировал ситуацию председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

По его словам, администрация техникума, управление образования Дновского района вместе с правоохранительными органами и комиссией по делам несовершеннолетних проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить причины произошедшего.