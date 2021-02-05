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Общество

В Пскове появится штаб-квартира Русского географического общества

5 февраля 2021 года, 17:17

В Пскове появится штаб-квартира Русского географического общества, сообщил заместитель исполнительного директора - директор департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов в эфире ПАИ-live 5 февраля.

В Пскове появится штаб-квартира Русского географического общества

С инициативой создать штаб-квартиру в Пскове выступила председатель регионального отделения РГО Наталья Ильина.

«Штаб-квартира в Пскове, на мой взгляд, может быть таким западным штабом. Для этого здесь есть всё: инициатива, готовый проект. Вообще такие штаб-квартиры должны появляться в ключевых регионах страны. Они будут местом сбора членов РГО. Штабы – это и научно-образовательные центры, и библиотеки, и коворкинг-центры, и место сбора молодежных клубов. Я хотел бы сделать упор именно на этом», – сказал Корлыханов и добавил, что у общества должен быть свой дом.

По его мнению, создание псковской штаб-квартира обусловлено и приграничным положением региона. «Псковская область — очень недооцененный регион с точки зрения туристического потенциала», – заявил представитель РГО.

Однако, изменения в лучшую сторону есть, подчеркнул Корлыханов. Сейчас туристический поток в регион начал увеличиваться, а малый бизнес и фермерские хозяйства - развиваться. В частности, это стало возможным после запуска «Ласточки» в Санкт-Петербург и самолета в Москву.

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