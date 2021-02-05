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Общество

До 25 градусов мороза ожидается в Псковской области на следующей неделе

5 февраля 2021 года, 16:36

Пик февральских морозов в Псковской области прогнозируется на начало следующей недели, сообщает ГТРК-Псков со ссылкой на руководителя псковского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

До 25 градусов мороза ожидается в Псковской области на следующей неделе

По словам синоптика, ночные температуры в отдельных районах региона опустятся до 25 градусов мороза. Днём температура будет держаться на уровне от минус 8 до минус 13 градусов.

Также ожидаются небольшие осадки в виде снега.

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