Псковичи старше 60 лет с симптомами ОРВИ будут тестироваться на COVID-19

Псковичи старше 60 лет, обратившиеся за медпомощью с симптомами ОРВИ, теперь будут направляться на лабораторное обследование на COVID-19. Соответствующее поручение, подписанное главным государственным санитарным врачом по Псковской области Александром Нестеруком, опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

В документе также говорится, что медработники, деятельность которых связана с риском заболевания коронавирусом, должны проходить тестирование еженедельно. Ответственными за исполнение постановления назначены главные врачи «Псковской городской поликлиники», «Детской городской поликлиники», «Псковской областной клинической больницы» и «Псковской межрайонной больницы».

Обеспечить готовность лабораторий к проведению исследований на COVID-19 поручено врио главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Николаю Калинину.

Контроль за исполнением всех требований Александр Нестерук оставил за собой.