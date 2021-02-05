Смертность от онкозаболеваний в Псковской области снизилась на 2%, по сравнению с 2019 годом, сообщает официальный Telegram-канал региона. В то же время, доля состоящих на учёте у онколога 5 и более лет увеличилась на 2,5%.

В частности, такой результат удалось достичь за счет совершенствования технической базы: в 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регион было поставлено современное оборудование.

В Онкодиспансере, например, в ближайшее время заработает линейный ускоритель. Также в медучреждении появилось 2 аппарата УЗИ, оборудование для эндоскопии, автоматический иммуностейнер и передвижной рентген. В Великолуский филиал онкодиспансера закупили стерилизатор, колоноскоп и лапароскопическую стойку.

Для срочного обследования пациентов при распространенной стадии онкологических заболеваний появились диагностические койки.

Количество услуг, предоставляемых больным, также увеличилось: расширился иммуногистохимический спектр исследований. В Псковской области стали делать молекулярную диагностику злокачественных опухолей. А число лапароскопических операций в 2020 году в 3 раза превысило прошлый показатель.

Ещё одно важное достижение: пациентам, получающим химиотерапию в условиях онкодиспансера, предоставляется полное обеспечение лекарствами.

Кроме того, в прошлом году был расширен штат специалистов. В Пскове приняли на работу 6 человек, а в Великих Луках — 3. Из них 4 сотрудника— врачи-онкологи.