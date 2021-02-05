Иван Грибов рассказал, как в Псковской области борются с отмыванием доходов

Прокурор Псковской области Иван Грибов рассказал в эфире проекта ПАИ-live 5 февраля, как в регионе борются с отмыванием доходов.

По его словам, в области расследуются дела в отношении более 12 человек, которые занимались отмыванием миллиардных сумм. Эти уголовные дела Грибов назвал грузом, который несёт вся правоохранительная система.

«Сказать, что работа не ведется, нельзя. За каждой такой схемой незаконной банковской деятельности стоит цепочка другой работы, в том числе и отмывание денег», – заявил прокурор.

Кроме того, более 40 дел в Псковской области возбуждено по фактам создания фирм-однодневок, которые также связаны с отмыванием. «Именно по этим статьям, цифры небольшие, и задача была проработать вопрос, чтобы изменить ситуацию. За любым большим организованным преступлением, как правило, стоит возможность заработать денег, и эти деньги всегда поступают в легальный оборот», – пояснил Иван Грибов и добавил, что этот блок правоохранительной системы недорабатывается.