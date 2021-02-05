Прокурор области прокомментировал дело о стульях для музыкальной школы Пскова

Прокурор Псковской области Иван Грибов в эфире проекта ПАИ-live 5 февраля прокомментировал дело о стульях стоимостью более 100 тысяч рублей, закупленных для Детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове.

«Как так можно было закупить стулья по 100 тысяч рублей, у которых даже ни пуха, ни пера нет, – заметил прокурор. – Зачем делать закупку с явными превышениями, очевидными для всех, непонятно».

По словам Грибова, разбирательство по этому делу не закончится, пока в суде не поставлена точка.

Этот и подобные случаи ведомство совместно с УФАС будет брать на контроль. Прокурор подчеркнул, что злоупотреблений быть не должно.

Стулья стоимостью выше ста тысяч рублей каждый, были представлены публике 20 августа во время общественной приемки отреставрированной музыкальной школы. Всего было закуплено 53 стула.