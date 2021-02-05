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Происшествия / Правосудие

Прокуратуру в суде по делу Гавунаса будет представлять специальная группа обвинителей

5 февраля 2021 года, 12:56

Прокуратуру в суде по делу экс-депутата Псковского областного Собрания Михаила Гавунаса будет представлять специальная группа обвинителей, сообщил прокурор Псковской области Иван Грибов в эфире ПАИ-live.

«Со стороны защиты не один защитник, не двое, а побольше. Соответственно, нам тоже придется делать группу обвинителей, которая будет убеждать суд в правоте позиции государственного обвинения», - подчеркнул он.

Также гость эфира отметил, что дело Гавунаса — это не битва, а очередной процесс. При этом прокурор напомнил, что для региона был нанесен значительный ущерб. «Мы понимаем, что лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, занимало непростой пост и сумма, которая вменяется ему в качестве нанесенного ущерба, тоже очень значительная для нашего региона – более миллиарда рублей», - сказал Иван Грибов.

4 февраля в Псковском городском суде состоялось первое судебное заседание по этому делу. Защитники подсудимого не явились на слушание из-за чего рассмотрение уголовного дела не было начато.

Михаил Гавунас обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33 — частью 4 статьи 159 УК РФ (организация мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), частью 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), пунктом «б» части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Обвинение Михаилу Гавунасу было предъявлено еще в январе 2013 года. В настоящее время он находится в розыске.

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