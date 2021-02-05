Псковичей предупреждают о неравномерной толщине льда на реках и озерах Псковской области

Из-за нестабильной погоды на реках и озерах Псковской области наблюдается неравномерная толщина льда, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Такие данные были получены 4 февраля в ходе ледовой разведки на реке Великая, Псковском и Чудском озерах. Так, в устье реки Великой толщина льда составляет всего 10 см, а в отдельных районах Чудского озера - не более 15 см.

Специалисты уточнили, что лед покрыт 10-15-сантиметровой шапкой снега. Это является серьезным препятствием для формирования прочного ледового покрова. «Даже мороз в 20 градусов с большим трудом пробивает небольшой слой снега, который замедляет нарастание льда или даже прекращает его полностью», - говорится в сообщении.

С 23 января 2021 года в Псковской области отменен запрет выхода на лед Псковского, Тёплого и Чудского озёр. Однако, выезд на машинах запрещен на всех водоемах Псковской области.

В ведомстве уточнили, что движение автомобилей по льду возможно только по специально оборудованным ледовым переправам. В этом сезоне на территории Псковской области ледовые переправы не открылись.

При несчастных случаях необходимо позвонить по телефонам «101» или «112».