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Общество

Псковичей предупреждают о неравномерной толщине льда на реках и озерах Псковской области

5 февраля 2021 года, 12:46

Из-за нестабильной погоды на реках и озерах Псковской области наблюдается неравномерная толщина льда, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Псковичей предупреждают о неравномерной толщине льда на реках и озерах Псковской области

Такие данные были получены 4 февраля в ходе ледовой разведки на реке Великая, Псковском и Чудском озерах. Так, в устье реки Великой толщина льда составляет всего 10 см, а в отдельных районах Чудского озера - не более 15 см.

Специалисты уточнили, что лед покрыт 10-15-сантиметровой шапкой снега. Это является серьезным препятствием для формирования прочного ледового покрова. «Даже мороз в 20 градусов с большим трудом пробивает небольшой слой снега, который замедляет нарастание льда или даже прекращает его полностью», - говорится в сообщении.

С 23 января 2021 года в Псковской области отменен запрет выхода на лед Псковского, Тёплого и Чудского озёр. Однако, выезд на машинах запрещен на всех водоемах Псковской области.

В ведомстве уточнили, что движение автомобилей по льду возможно только по специально оборудованным ледовым переправам. В этом сезоне на территории Псковской области ледовые переправы не открылись.

При несчастных случаях необходимо позвонить по телефонам «101» или «112».

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