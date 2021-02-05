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Общество / Здоровье

Число летальных исходов от COVID-19 достигло 140 в Псковской области

5 февраля 2021 года, 11:45

Число летальных исходов от COVID-19 достигло 140 в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. За сутки 4 февраля в статистику добавилась еще одна жертва коронавируса.

Кроме того, добавилось 163 новых случая COVID-19. Общее число инфицированных достигло 30 тыс. 38 человек. «Это достаточно высокий показатель, но число выздоровевших по-прежнему больше», - подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.

Так, за минувшие сутки излечились от коронавируса 209 человек. С начала пандемии поправились 18 тыс. 295 пациентов. 

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