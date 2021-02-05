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Экономика / Деньги

Задолженность по зарплатам в Псковской области уменьшилась в три раза

5 февраля 2021 года, 11:26

Задолженность по зарплатам в Псковской области уменьшилась в три раза - с 120 до 40 млн рублей, заявил прокурор региона Иван Грибов в эфире ПАИ-live.

Задолженность по зарплатам в Псковской области уменьшилась в три раза

Фото Псковского агентства информации

«120 млн долгов перед людьми – это очень большая сумма», – отметил он и добавил, что этот вопрос пришлось решать в первую очередь.

Так, большая часть долгов скопилась у ряда предприятий-банкротов. Их пришлось приглашать в прокуратуру, выяснять причину таких сумм, а также пытаться повлиять на эту ситуацию, отметил Иван Грибов.

По его мнению, проблема, связанная с выплатой зарплат, остается актуальной. «На сегодняшний день осталось долгов на 40 млн рублей – это тоже много, но по крайней мере люди реально получили деньги. Это значимый момент, и мы видим, что людям реально помогаем», – заключил прокурор.

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