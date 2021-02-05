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Происшествия / Правосудие

Суд оштрафовал жителя Дедовичского района на 7,5 тысяч рублей за поход в магазин без маски

5 февраля 2021 года, 10:46

Суд оштрафовал жителя Дедовичского района на 7,5 тысяч рублей за поход в магазин без маски, сообщили «Псковской правде в пресс-службе объединенных судов общей юрисдикции Псковской области.

31 января 2021 года мужчина пришел в продуктовый магазин «Пятерочка» и без маски зашел в торговый зал, где его и остановили. За отсутствие средств индивидуальной защиты нарушителю выписали административный протокол. В ведомстве уточнили, что раннее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

2 февраля Дедовичский районный суд Псковской области рассмотрел административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях («Повторное невыполнение предусмотренных законодательством правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС»). Мужчина на судебное заседание не явился: он признал свою вину и в письменной форме просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд признал местного жителя виновным и назначил ему штраф. Постановление не вступило в законную силу.

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