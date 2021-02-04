Ведерников провел совещание по внесению поправок в бюджет Псковской области на 2021 год

В ходе заседания участники обсудили увеличение доходной части бюджета за счет средств федерального бюджета и дополнительных средств в сумме 48,3 млн рублей на обеспечение необходимого софинансирования. Для региона он составляет всего 1%.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по внесению поправок в региональный бюджет на текущий год, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

2,2 млрд рублей поступило для дополнительного финансирования дорожной отрасли, 60 млн рублей - на оснащение объектов спортивной инфраструктуры оборудованием, 9,9 млн рублей - на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности в части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. 11,9 млн рублей предоставили региону из резервного Фонда Правительства РФ на приобретение лекарств для ковидбольных, которые проходят амбулаторное лечение. Еще 134,4 млн рублей Псковская область рассчитывает получить из Фонда содействия реформирования ЖКХ. Эти средства направят на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, на совещании обсуждались перераспределение отдельных бюджетных статей и перспективы наполнения доходной части. В качестве дополнительных источников финансирования участники рассмотрели целый ряд направлений. В частности, необходимо вывести организации дорожной и строительной сферы из «серой» зоны.