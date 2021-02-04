Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Деньги

Ведерников провел совещание по внесению поправок в бюджет Псковской области на 2021 год

4 февраля 2021 года, 20:58

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по внесению поправок в региональный бюджет на текущий год, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В ходе заседания участники обсудили увеличение доходной части бюджета за счет средств федерального бюджета и дополнительных средств в сумме 48,3 млн рублей на обеспечение необходимого софинансирования. Для региона он составляет всего 1%.

Ведерников провел совещание по внесению поправок в бюджет Псковской области на 2021 год

Фото пресс-службы администрации Псковской области

2,2 млрд рублей поступило для дополнительного финансирования дорожной отрасли, 60 млн рублей - на оснащение объектов спортивной инфраструктуры оборудованием, 9,9 млн рублей - на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности в части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. 11,9 млн рублей предоставили региону из резервного Фонда Правительства РФ на приобретение лекарств для ковидбольных, которые проходят амбулаторное лечение. Еще 134,4 млн рублей Псковская область рассчитывает получить из Фонда содействия реформирования ЖКХ. Эти средства направят на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, на совещании обсуждались перераспределение отдельных бюджетных статей и перспективы наполнения доходной части. В качестве дополнительных источников финансирования участники рассмотрели целый ряд направлений. В частности, необходимо вывести организации дорожной и строительной сферы из «серой» зоны. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Чернышенко: Нам важно активное участие всех субъектов РФ в мероприятиях Года науки
Защитники Гавунаса не пришли в псковский суд
11 жителей Пскова привлекли к административной ответственности за уклонение от заключения договора на техобслуживание
Кандидат от ЛДПР отказался от иска к избирательной комиссии Себежского района
2,7 млн рублей выплатит мужчина, застреливший человека на охоте в Себежском районе
Почти 9 млн рублей потратят на освещение деревни Ершово на трассе Псков — Гдов
Съемки фильма «Плакать нельзя!» стартовали в Пскове
Ведерников поздравил гдовичей с 77-ой годовщиной освобождения от фашистских захватчиков
Объявлен аукцион на строительство выставочного комплекса парка «Россия — моя история» в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Пяточки дружат - носочки поссорились

Экономика / Я – социальный предприниматель
4 февраля 12:59

Пяточки дружат - носочки поссорились

Мама четверых детей организовала в Пскове школу балета
Стройка идет

Экономика
1 февраля 15:30

Стройка идет

Как льготная ипотека спасла отрасль от коронакризиса и зачем Псковской области столько жилья
Лабиринт, слон и авокадо

Экономика / Я – социальный предприниматель
27 января 17:20

Лабиринт, слон и авокадо

Молодые родители открыли в Пскове детский клуб, который нравится и малышам, и взрослым