Чернышенко: Нам важно активное участие всех субъектов РФ в мероприятиях Года науки

«Нам важно активное участие всех субъектов РФ, которые на своем уровне подхватят федеральные форматы и будут развивать их на местах», - сказал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко на втором заседании президиума оргкомитета по проведению в России Год науки и технологий в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть понятные цели и задачи, под которые создается план. Речь идет о привлечении талантливой молодежи в сферу науки и технологий. И здесь нужно показать, какие возможности есть у ребят для самореализации. Далее - повышение вовлеченности профессионального сообщества в научно-технологическое развитие, задача - отразить востребованность профессии ученого и перспективы исследовательской карьеры в стране. Помимо этого, важно донести до населения ключевые достижения отечественной науки, результаты исследовательской деятельности за последние два десятилетия, показать, чем сегодня живут и какие задачи решают наши ученые», - сказал Чернышенко.

По словам помощника президента России Андрея Фурсенко, план мероприятий будет сформирован на основе достижения национальных целей, определенных президентом Владимиром Путиным. «Только наука и технологии, которые сегодня пронизывают все сферы жизни, могут помочь достичь установленные президентом национальные цели», - сказал он.

В ходе заседания участники обсудили организацию в регионах пространств науки и технологий. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев подчеркнул, одна из целей мероприятий - организация крупных площадок для эффективных контактов промышленников и ученых.

Кроме того, во время заседания были созданы рабочие группы по каждому направлению реализации плана: по международному сотрудничеству, взаимодействию с бизнесом, молодежными организациями и по вопросам продвижения тематических событий в обществе.

Планируется, что в основную часть плана войдут около 70 федеральных мероприятий.