11 жителей Пскова привлекли к административной ответственности за уклонение от заключения договора на техобслуживание

Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области в январе 2021 года вынес первые 11 постановлений о привлечении к административной ответственности в отношении недобросовестных абонентов по заявлению «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков».

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе компании, теперь данные абоненты обязаны не только заключить договор со специализированной организацией для проведения работ по техническому обслуживанию своего газового оборудования, но и дополнительно оплатить штраф от 1 до 2 тысяч рублей.

Это связано с тем, что «Газпром газораспределение Псков» продолжает работу по заключению договоров на техническое обслуживание внутриквартирного/внутридомового газового оборудования (ТО ВКГО/ВДГО) с физическими лицами – потребителями природного газа. В соответствии с действующим российским законодательством, каждый собственник жилого помещения, в котором установлено газоиспользующее оборудование обязан заключить такой договор. Наличие договора – обязательное условие для осуществления поставки газа.

Работа в данном направлении будет продолжена, на рассмотрении в Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области представлен список на 10 000 абонентов, которые уклоняются от заключения договора на ТО ВКГО/ВДГО.