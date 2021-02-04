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Происшествия / Правосудие

Защитники Гавунаса не пришли в псковский суд

4 февраля 2021 года, 17:58

Защитники подсудимого экс-депутата Псковского областного Собрания Михаила Гавунаса не явились на судебное заседание, которое состоялось 4 февраля в Псковском городском суде. Об этом «Псковской правде» сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В связи с их неявкой рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Гавунаса и Льва Саляева, которым предъявлено обвинение в организации мошенничества в особо крупном размере, не было начато.

Михаил Гавунас обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), пунктом «б» части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). 

Будучи на посту первого заместителя главы администрации Псковской области Гавунас совершил преступления, связанные с активами компаний «Псковалко» и «Псковпищепром». Таким образом он нанес ущерб бюджету региона на сумму свыше 1 млрд рублей.

Также он использовал заведомо подложный документ об отсутствии гражданства иностранного государства в период избирательной кампании в Псковское областное Собрание депутатов в 2011 году.

Обвинение Михаилу Гавунасу было предъявлено в январе 2013 года. В настоящее время он находится в розыске.

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