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Политика / Выборы

Кандидат от ЛДПР отказался от иска к избирательной комиссии Себежского района

4 февраля 2021 года, 17:33

Псковский областной суд прекратил производство по делу об отмене итогов голосования на выборах главы Себежского района, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе объединенных судов общей юрисдикции Псковской области.

Решение Себежского районного суда отменено в связи с отказом кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина от иска к Территориальной избирательной комиссии муниципалитета, который он подал 12 сентября. 

Харлашин обратился в суд первой инстанции с требованием отменить результаты выборов, потому что не смог участвовать в досрочном голосовании 11 сентября: в августе его кандидатуру сняли из-за неверного заполнения документов. Позднее он был восстановлен на выборах

В основной день голосования - 13 сентября - за пост главы муниципалитета боролись трое: действующий глава района, кандидат от «Единой России» Леонид Курсенков, руководитель регионального отделения Партии Роста Игорь Романов и кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин.

Леонид Курсенков получил 59% голосов.

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