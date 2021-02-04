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Происшествия / Правосудие

2,7 млн рублей выплатит мужчина, застреливший человека на охоте в Себежском районе

4 февраля 2021 года, 16:36

Мужчина выплатит 2,7 млн рублей за случайное убийство человека на охоте в Себежском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В августе 2020 года мужчина совместно с жителем Себежского района отправился на охоту. Когда стемнело, он принял спутника за лося и один раз выстрелил из карабина с расстояния около 20 метров. Пуля попала охотнику в живот. От полученного ранения он скончался.

Себежский районный суд Псковской области, который 4 февраля рассмотрел это уголовное дело, не установил умышленного характера преступления.

В связи с этим, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ему назначили 1 год исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства. Кроме того, обвиняемый обязан выплатить причиненный потерпевшей стороне моральный вред в размере 2,7 млн рублей.

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