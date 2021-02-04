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Транспорт / Инфраструктура

Почти 9 млн рублей потратят на освещение деревни Ершово на трассе Псков — Гдов

4 февраля 2021 года, 16:15

8,8 млн рублей в этом году направят на установку уличного освещения в деревне Ершово Псковского района на трассе Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Почти 9 млн рублей потратят на освещение деревни Ершово на трассе Псков — Гдов

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству

Работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для повышения безопасности дорожного движения.

«Объект социально значимый. Ершово расположено вдоль оживленной трассы, в непосредственной близости от дороги есть школа, магазины. В темное время суток пешеходам передвигаться здесь небезопасно. Поэтому было принято решение построить здесь линию освещения», - отметил председатель комитета по транспорту Борис Елкин. Он добавил, что разработка проектно-сметной документации по данному объекту завершена в прошлом году, было получено положительное заключение госэкспертизы.

Также уже заключён контракт с ООО «Светосервис». Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор».

Освещение будет установлено на участке трассы более километра 600 метров, там будет смонтирован 61 светильник. Работы должны быть завершены до 31 августа.

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