Ведерников поздравил гдовичей с 77-ой годовщиной освобождения от фашистских захватчиков

«Долгие два года и семь месяцев Гдовский район находился в оккупации немецких войск. Однако сломить боевой дух населения фашистам не удалось, местные жители оказывали яростное сопротивление врагу. На территории района действовали партизанские отряды, которые взрывали мосты и железные дороги, пускали под откос эшелоны, вырезали километрами кабели связи. Отступая, немецкие войска уничтожали все на своем пути», - отметил глава региона в поздравительном адресе и добавил, что внешний вид Гдовского района – это заслуга местных жителей, которые бросили на восстановление муниципалитета все свои силы.

«Страшные годы Великой Отечественной войны не сотрут ни время, ни попытки переписать историю и уменьшить подвиг нашего народа в борьбе с нацизмом. Пережитое горе, потери, имена защитников и героев навсегда в памяти каждого из нас. И мы должны сделать все, чтобы ее сохранить и приумножить, чтобы гибель тысяч жителей Гдовского района, миллионов граждан нашей страны не была напрасной», - заключил Михаил Ведерников и поздравил ветеранов, которые являются примером мужества и преданности своей Родине.