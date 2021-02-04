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Общество

Ведерников поздравил гдовичей с 77-ой годовщиной освобождения от фашистских захватчиков

4 февраля 2021 года, 14:53

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Гдовского района с 77-ой годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Ведерников поздравил гдовичей с 77-ой годовщиной освобождения от фашистских захватчиков

Фотографии предоставлены редакцией газеты «Гдовская заря»

«Долгие два года и семь месяцев Гдовский район находился в оккупации немецких войск. Однако сломить боевой дух населения фашистам не удалось, местные жители оказывали яростное сопротивление врагу. На территории района действовали партизанские отряды, которые взрывали мосты и железные дороги, пускали под откос эшелоны, вырезали километрами кабели связи. Отступая, немецкие войска уничтожали все на своем пути», - отметил глава региона в поздравительном адресе и добавил, что внешний вид Гдовского района – это заслуга местных жителей, которые бросили на восстановление муниципалитета все свои силы.

«Страшные годы Великой Отечественной войны не сотрут ни время, ни попытки переписать историю и уменьшить подвиг нашего народа в борьбе с нацизмом. Пережитое горе, потери, имена защитников и героев навсегда в памяти каждого из нас. И мы должны сделать все, чтобы ее сохранить и приумножить, чтобы гибель тысяч жителей Гдовского района, миллионов граждан нашей страны не была напрасной», - заключил Михаил Ведерников и поздравил ветеранов, которые являются примером мужества и преданности своей Родине.

Ведерников поздравил гдовичей с 77-ой годовщиной освобождения от фашистских захватчиков

Фотографии предоставлены редакцией газеты «Гдовская заря»

4 февраля в Гдовском районе прошел ряд мероприятий. Так, память о погибших бойцах в годы Великой Отечественной войны почтили на торжественном митинге, который прошел у братского захоронения в Гдове. Представители региональной и районной власти, юнармейцы и общественники возложили к монументам цветы и гирлянды воинской славы.

В районном Доме культуры пройдет концерт «Чтобы помнили», а вечером в городе состоится праздничный салют.

Гдов был освобожден партизанами 9-й Ленинградской бригады и бойцами 196-й стрелковой дивизии 4 февраля 1944 года. За время оккупации в городе погибли две трети жителей. Всего немецкие захватчики уничтожили около 200 деревень района. 

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