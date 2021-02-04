Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций», сообщил «Псковской правде» в Центре управления регионом.

Специалисты отметили, что за неделю регистрации заявки поступили из 79 регионов России. Большую часть заявок — 32% - прислали жители Центрального федерального округа. 16% участников заявили о себе из Приволжского и 15% - из Северо-Западного. При этом, каждый третий претендент – житель Москвы или Санкт-Петербурга.

«Конкурс – это важный, но только первый шаг, чтобы начать формировать общие требования, стандарты, программы обучения для «новых» профессий. Мы видим острую потребность и запрос на то, чтобы начать систематизацию и даже в отдельных моментах стандартизацию отрасли электронных коммуникаций. Поэтому для нас так важно видеть участников со всей страны, чтобы создать настоящее сообщество, понять картину состояния человеческих ресурсов в digital-сфере», – отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

А руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева сообщила, что в регионе наблюдается потребность в квалифицированных кадрах. «Мы все чаще сталкиваемся с новыми форматами в digital, и профильным специалистам необходимо постоянно повышать квалификацию. Полагаю, этот конкурс станет ступенью для роста и развития всех участников», - подчеркнула она.

Всероссийский конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» стартовал 22 января 2021 года. Подать заявки на участие можно на сайте лидерыинтернета.рф до 26 февраля 2021 года. Для участия допускаются все граждане РФ в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digital-сфере. Победители получат стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, а также возможность бесплатного обучения по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ.

Организаторами конкурса являются АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».