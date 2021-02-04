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Общество

Сквер на Этузиастов в Пскове пройдет повторную приемку в первой половине февраля

4 февраля 2021 года, 12:24

В первой половине февраля сквер между улицами Труда и Энтузиастов в Пскове пройдет повторную приемку, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Сквер на Этузиастов в Пскове пройдет повторную приемку в первой половине февраля

Фото из архива пресс-службы Псковской городской Думы

Ранее парк не приняли из-за отсутствия мусорных урн и велодорожек, которые указаны в муниципальном контракте. Подрядчик объяснил, что срыв сроков связан с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса: случился сбой поставок.

Парк на проспекте Энтузиастов начали ремонтировать по просьбе жителей этого микрорайона, которые подали заявку в управление городского хозяйства администрации Пскова о включении этого сквера в программу «Формирование комфортной городской среды».

Реконструкция сквера началась в 2019 году. Работу разбили на два этапа. Сначала в парке устроили наружное освещения. Подрядчик «Псковсвязьстрой» установил 155 опор с 202 светодиодными светильниками на сумму 13,6 млн рублей. В 2020 году другая подрядная организация - «Строительно-монтажное управление-17» - благоустроила территории.

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