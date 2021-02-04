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Общество

Самолёт из Москвы не смог сесть в Пскове из-за ветра и снега 3 февраля

4 февраля 2021 года, 11:54

Самолёт из Москвы не смог сесть в Пскове из-за непогоды 3 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Самолёт вечером 3 февраля вылетел из столицы на час позже намеченного. Как отметили в комитете, метеоусловия в случае вылета по расписанию были благоприятными для посадки.

В районе Великих Лук борт повторно запросил информацию о метеоусловиях в псковском аэропорту. Там наблюдались снежные заряды и сильный боковой ветер. В результате командир воздушного судна принял решение садиться на запасном аэродроме в Пулково в Санкт-Петербурге.

Пассажиров поселили в гостиницу.

Борт вылетел в Псков 4 февраля в 9:30.

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