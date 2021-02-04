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Происшествия / ДТП

В Пустошке автомобиль насмерть сбил велосипедиста

4 февраля 2021 года, 11:56

В Пустошке в районе улицы Заречной автомобиль ВАЗ-2112 насмерть сбил велосипедиста, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В Пустошке автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Фото Псковского агентства информации
В Пустошке автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Фото Псковского агентства информации

Авария произошла 4 февраля в 8:30 на 474-м километре трассы Р-23 Санкт-Петербург - Невель. Велосипедист ехал в попутном направлении с автомобилем.  

Велосипедист от полученных травм скончался на месте. Погибшим оказался  житель деревни Заболотно. Подробности произошедшего выясняются.

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