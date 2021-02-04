В Пустошке автомобиль насмерть сбил велосипедиста

В Пустошке в районе улицы Заречной автомобиль ВАЗ-2112 насмерть сбил велосипедиста, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В Пустошке в районе улицы Заречной автомобиль ВАЗ-2112 насмерть сбил велосипедиста, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Авария произошла 4 февраля в 8:30 на 474-м километре трассы Р-23 Санкт-Петербург - Невель. Велосипедист ехал в попутном направлении с автомобилем.
Велосипедист от полученных травм скончался на месте. Погибшим оказался житель деревни Заболотно. Подробности произошедшего выясняются.