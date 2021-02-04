В псковском музее открылась выставка монет «Истории Победы»

Выставка приурочена к 75-летию Победы, отметили организаторы. Экспозиция состоит из изображения монет, которые посвящены ключевым событиям Великой Отечественной войны, ее героям и памятным датам.

Среди монет есть и экземпляры, выпущенные к юбилеям Сталинградской и Курской битв, и экспонаты, посвящённые подвигам блокадников и освободителей Ленинграда. Также на выставке представлены монеты в честь городов-героев и городов освобожденной Европы. На некоторых запечатлён труд медицинских работников и женщин, а на одном экземпляре - офицер Красной Армии младший политрук Алексей Ерёменко, который погиб спустя несколько секунд после того, как сделали снимок.