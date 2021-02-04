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Культура / Выставка

В псковском музее открылась выставка монет «Истории Победы»

4 февраля 2021 года, 11:26

В музейном комплексе «Двор Постникова» в Пскове открылась выставка «Истории Победы», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

В псковском музее открылась выставка монет «Истории Победы»

Выставка приурочена к 75-летию Победы, отметили организаторы. Экспозиция состоит из изображения монет, которые посвящены ключевым событиям Великой Отечественной войны, ее героям и памятным датам. 

Среди монет есть и экземпляры, выпущенные к юбилеям Сталинградской и Курской битв, и экспонаты, посвящённые подвигам блокадников и освободителей Ленинграда. Также на выставке представлены монеты в честь городов-героев и городов освобожденной Европы. На некоторых запечатлён труд медицинских работников и женщин, а на одном экземпляре - офицер Красной Армии младший политрук Алексей Ерёменко, который погиб спустя несколько секунд после того, как сделали снимок.

В псковском музее открылась выставка монет «Истории Победы»

Возле каждого изображения псковичи могут прочитать краткую историю, почему именно этот сюжет увековечили в монете.

Выставка «Истории Победы» будет открыта до 1 марта 2021 года. Ее подготовили псковское отделение Банка России и Псково-Изборский объединенный музей-заповедник. Организаторы представляют уже второй совместный проект. До 1 февраля 2021 работала выставка «Время и деньги», которая была посвящена истории производства монет и банкнот, способах их защиты, о перевозке и хранению сбережений.

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