Ученые исследуют злаковые средневекового периода, найденные в Усвятах

Ученые исследуют зерна XII века, найденные в поселке Усвяты Псковской области, сообщает «Интерфакс Северо-запад» со ссылкой на научного сотрудника Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Николая Вавилова (ВИР) Лилию Шипилину.

Крупное скопление зерна археологи нашли при раскопках древнего городища еще в 2019 году. В текущем году удалось получить первые результаты исследования.

«Мы обнаружили зерна нескольких культур с приоритетом в составе ячменя. Это нехарактерно для Северо-Запада: находка относится к XII веку, и, согласно памятникам этого периода, рожь применялась более широко, нежели ячмень», - отметила Лилия Шипилина.

Почему среди прочих культур преобладают зерна ячменя, ученые разбираются. Однако, уже есть предположение, что их использовали в пивоварении или для кормления животных.

Также в районе раскопа исследователи обнаружили более традиционные культуры: рожь, пшеницу, небольшую примесь овса и немного сорных растений. Они имели обгоревший вид, но, по словам Шипилиной, из 34 тыс. средневековых зерен 18 тыс. сохранились хорошо. Этому способствовали природные условия Усвят, глубокое залегание - более 70 см под почвой, отсутствие кислорода, сохранность земли: это поле использовали только для сенокоса.

Предполагается, что молекулярно-генетические исследования помогут восстановить повседневность жителей Усвят. По словам младшего научного сотрудника ВИР Татьяны Семилетовой, результаты покажут: какие культуры возделывало средневековое население Северо-Запада России, какими свойствами обладали эти культуры, откуда эти злаковые и похожи ли они на современные растения. Отмечается, что работа может внести важный вклад в развитие исследований в области палеоботаники и палеогенетики растений.

Как уточнили в институте, в рамках проекта «Древний генбанк» к исследованию 800-летних ячменя и пшеницы могут привлечь школьников, которые участвуют в научно-технологической программе «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус». Практика у подрастающих ученых начнется с 18 февраля.