В Пскове (всего 10 тыс. 820) выявили 30 инфицированных коронавирусом. 22 ковидбольных добавилось в Дедовичском районе (всего 557), 14 - в Великих Луках (всего 5 тыс. 453) и 11 — в Островском (всего 1 тыс. 437). В Гдовском районе (всего 371) заболели 10 человек, а в Невельском (всего 1 тыс. 223) и Себежском (всего 396) — по 8.

124 человека добавились в COVID-статистику в Псковской области за сутки 3 февраля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Общее число заболевших достигло 29 тыс. 875.

Пять случаев коронавируса диагностировали в Порховском районе (всего 940), четыре — в Псковском (всего 2 тыс. 528) и три - в Великолукском (всего 705). По два человека заразились в Новосокольническом (всего 746) и Куньинском (всего 261) районах. По одному ковидбольному находится в Печорском (всего 570) Плюсском (всего 408) и Стругокрасненском (всего 277) районах.

«Количество выздоровевших по-прежнему высокое», - отметил глава региона. За минувшие сутки выписали из псковских медучреждений 143 человека. Всего от этого заболевания излечились 18 тыс. 86 пациентов.

Коронавирус унес жизни 139 жителей региона. «Поручил разобраться в каждом летальном случае на предмет возможных нарушений — каждая история болезни будет детально исследована и проанализирована», - напомнил Михаил Ведерников.

3 февраля исследовали 1 тыс. 147 тестов на коронавирус. С начала пандемии анализ провели 251 тыс. 769 раз.