Программа «Один день в городе» о Пскове выйдет на «Моей планете» 5 февраля

Программа «Один день в городе», рассказывающая о Пскове, выйдет в эфир на телеканале «Моя планета» 5 февраля. Выпуск покажут в 21:20.

Съёмочная группа работала в Пскове с 13 по 15 декабря прошлого года. Ведущая выпуска Диана Джалалова побывала тогда в Троицком соборе Псковского кремля, на выставке «Собор церковного искусства Пскова» во Дворе Постникова. Также она посетила кузницу, где попыталась освоить азы кузнечного дела.

Кроме того, в съёмках принял участие псковский «митёк», художник, музыкант, байкер Александр Бушуев.

В качестве сувенира из Пскова Диана Джалалова увезла традиционные варежки народа сето.