90% новых автобусов уже вышли на маршруты в Псковской области

На маршруты в Псковской области вышли 90% новых автобусов, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live 3 февраля. Он отметил, что необходимости выводить на линии все автобусы на данный момент нет.

249 новых автобусов различных классов были закуплены в рамках договорённостей губернатора Михаила Ведерникова с Минпромторгом. На их приобретение были выделены более 1,2 млрд рублей.

Борис Елкин подчеркнул, что приобретение автобусов позволило существенно обновить автопарк региона. Часть старых автобусов, отметил он, уйдёт на консервацию.