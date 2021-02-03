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Транспорт / Автопарк

90% новых автобусов уже вышли на маршруты в Псковской области

3 февраля 2021 года, 20:24

На маршруты в Псковской области вышли 90% новых автобусов, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live 3 февраля. Он отметил, что необходимости выводить на линии все автобусы на данный момент нет.

90% новых автобусов уже вышли на маршруты в Псковской области

249 новых автобусов различных классов были закуплены в рамках договорённостей губернатора Михаила Ведерникова с Минпромторгом. На их приобретение были выделены более 1,2 млрд рублей.

Борис Елкин подчеркнул, что приобретение автобусов позволило существенно обновить автопарк региона. Часть старых автобусов, отметил он, уйдёт на консервацию.

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