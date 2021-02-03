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Общество / Образование

До 10 февраля псковский «Лофт» принимает работы на конкурс «60 кадров в секунду»

3 февраля 2021 года, 20:17

До 10 февраля принимаются работы на конкурс видеороликов «60 кадров в секунду», который проводит псковский Центр развития молодёжи «Лофт». Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

По словам исполнительного директора «Лофта» Антона Ковальского, уже пришли работы от участников из Пскова, Себежа, Гдова, Печор, Невеля, Новосокольников, Красногородского района. Среди конкурсантов есть и дети, и целые творческие коллективы. Одной из участниц всего 11 лет, ролик она создавала вместе с мамой.

Главный приз конкурса составляет 100 тыс. рублей. Положение о конкурсе можно прочитать здесь >>>

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