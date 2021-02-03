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Транспорт / Автопарк

Борис Елкин рассказал, почему задерживаются автобусы в Пскове

3 февраля 2021 года, 18:28

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин навал основные причины задержки городских автобусов в Пскове, пишет газета «Комсомольская правда в Пскове».

Одной из причин является перекрытие дорог в связи с ремонтными работами. «Это всегда изменяет время в пути, поэтому точно минута в минуту не представляется возможным соблюсти расписание», - пояснил Борис Елкин. Также возможны задержки некоторых маршрутов из-за перекрытых железнодорожных переездов.

Ещё одной причиной стали погодные условия, этой зимой на дорожной обстановке сказывается снегопад.

Также задержки автобусов Борис Елкин объяснил кратковременным изменением расписания, например, в период праздников. Тогда на остановочных комплексах новый график не вывешивают, а публикуют его в СМИ.

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