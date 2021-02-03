На улице Подвишенской в Пскове построят новый водопровод, сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков на личном приёме граждан у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 3 февраля.

Как уточнили «Псковской правде» в администрации Псковской области, местный житель просил главу региона способствовать реконструкции водопроводных сетей. Александр Братчиков заверил его, что в этом году планируется построить новый водопровод протяженностью 200 метров с установкой трех колодцев. Средства на эти цели заложены в рамках подпрограммы «Чистая вода Псковской области».

Михаил Ведерников, в свою очередь, оставил этот вопрос на личном контроле до полного решения. «Надо обязательно сделать, по возможности оперативно - обращений от граждан очень много. В случае аварийных ситуаций воду отключают сразу на несколько дней. Там проживают много пенсионеров, которые испытывают серьезные неудобства», — заметил глава региона.

Еще один вопрос касался развития спорта в городе: житель Запсковья попросил установить в их районе спортплощадку. Губернатор сообщил ему, что в этом году планируется создать спортивную площадку на территории Естественно-математического лицея № 20. Образовательное учреждение как раз находится на Запсковье.

В целом на установку физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) направят субсидию в 20 млн рублей. Средства выделены в рамках проекта «Спорт — норма жизни» и проекта партии «Единая Россия» .

Также на приеме решилась проблема с ограждением территории Социально-экономического лицея № 21 имени Героя России С. В. Самойлова. «Занимаясь благоустройством и ремонтом городской инфраструктуры надо в первую очередь думать о безопасности учебных учреждений, безопасности дорожного движения вблизи учебных учреждений», — отметил Михаил Ведерников и поручил это дело главе администрации Пскова Александру Братчикову. Работу необходимо сдать до начала следующего учебного года.