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Общество / Здоровье

До апреля в Псковской инфекционной больнице заработает система гемодиализа

3 февраля 2021 года, 17:33

До апреля в подразделениях Псковской областной инфекционной больницы заработает система программного гемодиализа, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе личного приема, который он провел 3 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Установки для проведения гемодиализа в подразделения Псковской областной инфекционной больницы уже доставлены, сообщили псковичке, которая обратилась к главе региона с вопросом о лечении гемодиализных пациентов от коронавируса.

Анестезиологи-реаниматологи смогут использовать оборудование после обучения, которое стартовало в федеральных медицинских центрах с февраля. Планируется, что специалисты смогут закончить обучение и приступить к работе через полтора месяца.

В связи с этим, губернатор поручил полностью развернуть работу системы программного гемодиализа до 1 апреля.

В настоящее время варианты заместительной почечной терапии, предоставляемые пациентам с COVID-19, должны прорабатываться в индивидуально, отметил Михаил Ведерников.

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