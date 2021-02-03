На мостах через реку Ловать в Великих Луках появятся пандусы, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе личного приема, который он провел 3 февраля.

Как уточнили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, к губернатору обратилась мама ребенка-инвалида из Великих Лук. Она попросила поспособствовать установке пандусов на вантовом мосту и мосту через плотину на реке Ловать.

Михаил Ведерников поручил установить пандусы на вантовый мост через Ловать уже в этом году, а в 2022 году подъем для маломобильных групп населения появится и на втором мосту. Работы будут выполнены за счет субсидии из областного бюджета в рамках госпрограммы «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения».

Решился и вопрос с устройством наружного освещения в деревне Першино Великолукского района. Михаил Ведерников заверил местных жителей, что фонари на дороге Першино - Ваши появятся до осени этого года. Всего планируется осветить два участка общей протяженностью 400 метров.

Более того, этот участок дороги будет отремонтирован в рамках национального проекта БКАД. Контракт на проведение работ уже заключен.