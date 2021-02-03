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Общество / Здоровье

16 пациентов принял новый корпус инфекционной больницы в Пскове

3 февраля 2021 года, 16:25

16 детей госпитализированы в новый корпус инфекционной больницы в Пскове, сообщила главврач Анастасия Повторейко в ходе оперштаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передает корреспондент «Псковской правды». Прием пациентов в детскую инфекционную больницу начался с 1 февраля.

16 пациентов принял новый корпус инфекционной больницы в Пскове

По словам главврача, дети поступают преимущественно с инфекционной, а не ковидной патологией. В частности, есть пациенты с острой кишечной инфекцией, пневмонией и респираторными инфекциями. От коронавируса в медучреждении лечатся 3 ребенка.

«Значимых проблем нет, всё в рабочем порядке», - заключила Анастасия Повторейко. 

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