16 пациентов принял новый корпус инфекционной больницы в Пскове

16 детей госпитализированы в новый корпус инфекционной больницы в Пскове, сообщила главврач Анастасия Повторейко в ходе оперштаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передает корреспондент «Псковской правды». Прием пациентов в детскую инфекционную больницу начался с 1 февраля.

По словам главврача, дети поступают преимущественно с инфекционной, а не ковидной патологией. В частности, есть пациенты с острой кишечной инфекцией, пневмонией и респираторными инфекциями. От коронавируса в медучреждении лечатся 3 ребенка.

«Значимых проблем нет, всё в рабочем порядке», - заключила Анастасия Повторейко.