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Общество

В Пскове простились с директором школы №47 Андреем Мануйловым

3 февраля 2021 года, 15:42

В Пскове простились с директором школы №47 Андреем Мануйловым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Отпевание  состоялось 3 февраля в церкви Успения с Полонища.

На церемонии прощания с директором присутствовали городские власти, коллеги, ученики и родственники.

В Пскове простились с директором школы №47 Андреем Мануйловым

Фото пресс-службы муниципалитета

Андрей Евгеньевич Мануйлов родился 9 июня 1960 года в городе Луга Ленинградской области. В 1982 году он окончил Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова по специальности «учитель истории, обществознания, английского языка». 

Уже во время студенчества он начал преподавать в Верхнемостинской средней школе Порховского района, а в 2006 году Андрея Мануйлова назначили директором средней общеобразовательной школы №47. Его педагогический стаж составлял 29 лет.

Умер Андрей Мануйлов 1 февраля в возрасте 60 лет.

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