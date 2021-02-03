В Пскове простились с директором школы №47 Андреем Мануйловым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Отпевание состоялось 3 февраля в церкви Успения с Полонища.
На церемонии прощания с директором присутствовали городские власти, коллеги, ученики и родственники.
Фото пресс-службы муниципалитета
Андрей Евгеньевич Мануйлов родился 9 июня 1960 года в городе Луга Ленинградской области. В 1982 году он окончил Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова по специальности «учитель истории, обществознания, английского языка».
Уже во время студенчества он начал преподавать в Верхнемостинской средней школе Порховского района, а в 2006 году Андрея Мануйлова назначили директором средней общеобразовательной школы №47. Его педагогический стаж составлял 29 лет.
Умер Андрей Мануйлов 1 февраля в возрасте 60 лет.