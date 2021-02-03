У поезда «Великие Луки — Осташков» появится ещё одна остановка

С 5 февраля у пригородных поездов № 6693/6671 «Осташков — Великие Луки» и № 6694/6672 «Великие Луки — Осташков» появится остановка «Локомотивное Депо». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Поезда между Великими Луками и Осташковым ходят по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям (отправление со станции «Локомотивное Депо» в 08:13, прибытие на станцию Осташков в 13:40).

В обратном направлении пассажирские перевозку осуществляются по такому графику: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям отправление со станции Осташков в 13:48 и прибытие на станцию «Локомотивное Депо» в 19:13, по субботам - отправление со станции Осташков в 14:20 и прибытие на станцию «Локомотивное Депо» в 19:41.