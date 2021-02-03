Часть ограничительных мер отменяют в Псковской области

В Псковской области отмечается часть ограничительных мер, введённых в связи с противодействием распространению коронавируса. Соответствующие изменения прошли согласование на заседании оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 3 февраля и будут внесены в Указ губернатор о мерах по противодействию распространению коронавируса, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Так, с 4 февраля в разряд рекомендаций переходит норма о переводе 30% сотрудников на дистанционную работу.

С этого же дня разрешается работа аквапарков, но при условии выполнения рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, нужно будет организовать отдельный вход в аквапарк, заполняемость не должна превышать 50%. Посетители водного парка должны будут находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию в холлах, на стойке регистрации, в раздевалках. Гостям также запрещается приносить с собой еду и напитки, а то, что будет продаваться в аквапарке, должно быть в упаковке.

Также с 4 февраля с 5 до 25 человек увеличена максимальная численность туристических групп во время экскурсий в помещениях, с 25% до 50% - заполняемость концертных и театральных залов.

С 10 февраля отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, эта норма будет носить рекомендательный характер. С этого же дня перестанут оформлять листки нетрудоспособности для жителей старше 65 лет в целях соблюдения ими режима самоизоляции.