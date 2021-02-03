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Общество / Здоровье

Губернатор поручил разобраться, почему в четырёх поликлиниках не стартовала вакцинация от коронавируса

3 февраля 2021 года, 15:39

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил своему первому заместителю Вере Емельяновой разобраться в причинах, по которым в четырёх поликлиниках региона не началась вакцинация от коронавируса. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля.

Губернатор поручил разобраться, почему в четырёх поликлиниках не стартовала вакцинация от коронавируса

Фото Дарьи Хватковой

Речь идёт о медицинских учреждениях в Опочке, Дно, Стругах Красных и посёлке Идрица в Себежском районе. Губернатор подчеркнул, что вакцина в эти поликлиники были доставлены.

«Вера Васильевна, обратите на это самое пристальное внимание», - сказал Михаил Ведерников. Он поставил задачу до конца недели выровнять ситуацию по вакцинации.

«Учитывая лист ожидания, проблема точно не в количестве желающих и доступности записи», - подчеркнул глава региона.

В Псковской области открыты 23 пункта для проведения вакцинации от коронавируса, первый компонент прививки получили уже более 3 тысяч жителей региона.

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