Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

3 тыс. 260 псковичей поставили первую прививку от коронавируса

3 февраля 2021 года, 15:37

3 тыс. 260 жителей Псковской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 3 февраля. По словам губернатора, на данный момент только в Пскове в листе ожидания на вакцинацию находятся порядка полутора тысяч человек, передаёт корреспондент «Псковской правды».

3 тыс. 260 псковичей поставили первую прививку от коронавируса

Михаил Ведерников добавил, что с прошлой недели в регионе работают 23 пункта вакцинации.

Он напомнил, что записаться на вакцинацию псковичи могут не только по номеру единой диспетчерской службы, но и через портал госуслуг. «На главной странице сайта вы можете увидеть соответствующий баннер. Если доступное для записи время отсутствует, можно повторить попытку позднее или записаться в лист ожидания, с вами обязательно свяжутся», - обратился глава региона к псковичам.

Он также обратил внимание тех, кто настороженно относится к новому препарату, на результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», которые опубликовал дин из ведущих медицинских научных журналов мира «Ланцет». Это исследование показало, что на данный момент эффективность «Спутника» выше любых других зарубежных аналогов.

«Сегодня вакцинация – наша общая и самая важная задача в части борьбы с коронавирусом», - заявил губернатор. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Борис Елкин рассказал, почему задерживаются автобусы в Пскове
На улице Подвишенской в Пскове построят новый водопровод
До апреля в Псковской инфекционной больнице заработает система гемодиализа
На мостах через реку Ловать в Великих Луках появятся пандусы
16 пациентов принял новый корпус инфекционной больницы в Пскове
Часть ограничительных мер отменяют в Псковской области
В Пскове простились с директором школы №47 Андреем Мануйловым
Губернатор поручил разобраться, почему в четырёх поликлиниках не стартовала вакцинация от коронавируса
Наполняемость залов и численность тургрупп могут увеличить в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Укол в сердце

Общество / Здоровье
2 февраля 11:13

Укол в сердце

О чем говорят боли в груди после коронавируса?
Лебединая история

Общество / Экология
2 февраля 10:33

Лебединая история

Жительница Острова спасает благородных птиц
Слабость замучила

Общество / Здоровье
26 января 10:11

Слабость замучила

Чем объясняются тяжелые последствия коронавируса