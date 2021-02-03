3 тыс. 260 псковичей поставили первую прививку от коронавируса

3 тыс. 260 жителей Псковской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 3 февраля. По словам губернатора, на данный момент только в Пскове в листе ожидания на вакцинацию находятся порядка полутора тысяч человек, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Михаил Ведерников добавил, что с прошлой недели в регионе работают 23 пункта вакцинации.

Он напомнил, что записаться на вакцинацию псковичи могут не только по номеру единой диспетчерской службы, но и через портал госуслуг. «На главной странице сайта вы можете увидеть соответствующий баннер. Если доступное для записи время отсутствует, можно повторить попытку позднее или записаться в лист ожидания, с вами обязательно свяжутся», - обратился глава региона к псковичам.

Он также обратил внимание тех, кто настороженно относится к новому препарату, на результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», которые опубликовал дин из ведущих медицинских научных журналов мира «Ланцет». Это исследование показало, что на данный момент эффективность «Спутника» выше любых других зарубежных аналогов.

«Сегодня вакцинация – наша общая и самая важная задача в части борьбы с коронавирусом», - заявил губернатор.