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Общество / Здоровье

Псковским аквапаркам планируют разрешить вернуться к работе

3 февраля 2021 года, 15:26

Аквапаркам в Псковской области планируют разрешить вернуться к работе. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что запрет на деятельность аквапарков действует уже не первый месяц и этот бизнес уже серьёзно пострадал. Он поблагодарил владельцев аквапарков за терпение. 

По словам главы региона, федеральный Роспотребнадзор разработал регламент работы для работы аквапарков в условиях противодействия коронавирусу. Он предложил применить этот документ и для псковских организаций.

Также в Псковской области предлагается отменить режим самоизоляции для людей старше 65 лет, отметить требование о переводе 30% сотрудников на дистанционную работу, увеличить заполняемость концертных и театральных залов до 50%, а численность туристических групп до 25 человек.

Михаил Ведерников отметил, что остальные ограничения будут продлены ещё на неделю. «Если кривая статистики не пойдёт вверх, то предлагаю на очередном заседании штаба через неделю обсудить переход к следующему этапу снятия ограничительных мер. Рассчитываю, что он может быть очень объёмным», - сказал он. 

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