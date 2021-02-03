Наполняемость залов и численность тургрупп могут увеличить в Псковской области

В Псковской области могут быть увеличены наполняемость театральных и концертных залов, а также максимальную численность туристических групп. С таким предложением выступил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Учитывая пропущенный сезон новогодних праздников, требуют внимания учреждения культуры и туристического бизнеса», - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что в связи с поступающими обращениями считает возможным увеличить заполняемость залов с разрешённых сейчас 25% до 50%.

В сфере туризма предлагается увеличить максимальную численность экскурсионных групп до 25 человек. Однако, в этой части глава региона предложил заслушать мнение главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука.

Также в регионе может быть отменён режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также снято положение о переводе на дистанционный формат 30% работников организаций.