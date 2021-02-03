Самоизоляцию для жителей старше 65 лет отменят в Псковской области

В Псковской области предлагается отменить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, в том числе для работающих. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Мы прекрасно понимаем, что не только старшее поколение испытывает трудности от постоянного нахождения дома, но и работодатели несут существенные финансовые издержки», - отметил глава региона.

Ещё одна инициатива — снятие требования для работодателей о переводе на дистанционный режим 30% сотрудников. Его планируется перевести в разряд рекомендаций.