Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Самоизоляцию для жителей старше 65 лет отменят в Псковской области

3 февраля 2021 года, 15:22

В Псковской области предлагается отменить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, в том числе для работающих. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Самоизоляцию для жителей старше 65 лет отменят в Псковской области

«Мы прекрасно понимаем, что не только старшее поколение испытывает трудности от постоянного нахождения дома, но и работодатели несут существенные финансовые издержки», - отметил глава региона.

Ещё одна инициатива — снятие требования для работодателей о переводе на дистанционный режим 30% сотрудников. Его планируется перевести в разряд рекомендаций. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Борис Елкин рассказал, почему задерживаются автобусы в Пскове
На улице Подвишенской в Пскове построят новый водопровод
До апреля в Псковской инфекционной больнице заработает система гемодиализа
На мостах через реку Ловать в Великих Луках появятся пандусы
16 пациентов принял новый корпус инфекционной больницы в Пскове
Часть ограничительных мер отменяют в Псковской области
В Пскове простились с директором школы №47 Андреем Мануйловым
Губернатор поручил разобраться, почему в четырёх поликлиниках не стартовала вакцинация от коронавируса
3 тыс. 260 псковичей поставили первую прививку от коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Укол в сердце

Общество / Здоровье
2 февраля 11:13

Укол в сердце

О чем говорят боли в груди после коронавируса?
Лебединая история

Общество / Экология
2 февраля 10:33

Лебединая история

Жительница Острова спасает благородных птиц
Слабость замучила

Общество / Здоровье
26 января 10:11

Слабость замучила

Чем объясняются тяжелые последствия коронавируса