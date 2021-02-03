Губернатор о снятии коронавирусных ограничений: Нужно действовать взвешенно

При снятии ограничительных мер, введённых в рамках борьбы с коронавирусом, действовать нужно аккуратно, взвешенно, системно и полагаясь на наработанный опыт, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля.

«Сломя голову, даже при снижающейся динамике заболевания, снимать действующие ограничения нельзя», - подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что в прошлый раз, когда пик заболеваемости коронавирусом был преодолён, ограничительные меры снимались поэтапно, чтобы не допустить резкого увеличения статистики.

Михаил Ведерников отметил, что послабление ограничительных мер начнётся с тех, которые оказывают наибольшее негативное влияние на состояние экономики.