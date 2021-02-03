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Общество / Здоровье

Провести анализ смертей от коронавируса поручил Михаил Ведерников

3 февраля 2021 года, 15:15

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести анализ всех случаев смерти от коронавируса в регионе. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля.

Провести анализ смертей от коронавируса поручил Михаил Ведерников

Глава региона пояснил, что необходимо установить, какое количество умерших относилось к группе риска, выяснить, как быстро их госпитализировали после вызова врача, все ли рекомендации по лечению выполнялись в полном объёме. «Нужно проследить все цепочки, чтобы исключить нарушения действующих регламентов», - заявил губернатор.

Доклад по этому вопросу глава региона поручил подготовить до конца недели.

Он также отметил, что сейчас, как и летом, число летальных исходов увеличивается практически ежедневно. «Очевидно, что это результат пика заболеваемости», - сказал губернатор и добавил, что некоторое время статистика смертности продолжит расти.

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким умерших.

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