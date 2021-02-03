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Общество / Здоровье

Динамика распространения коронавируса в Псковской области снизилась в три раза

3 февраля 2021 года, 15:12

Динамика распространения коронавируса в Псковской области по сравнению с концом 2020 года замедлилась более чем в три раза. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 3 февраля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Динамика распространения коронавируса в Псковской области снизилась в три раза

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона добавил, что на последней неделе снижение числа заболевших составило почти 20%. «Эпидемиологическая ситуация в регионе объективно выравнивается», - сказал он.

Михаил Ведерников обратил внимание и на быстрый рост числа выздоровевших. По его словам, этот показатель за сутки, в основном, держится выше числа новых выявленных случаев.

Благодаря меняющейся ситуации, отметил губернатор, 40% коек для больных коронавирусом уже свободны, что даёт возможность перевести часть коек и персонала на работу в штатном режиме. «Хочу обратить особое внимание на то, что затягивать нельзя. Система здравоохранения должна гибко реагировать на изменения эпидситуации», - заявил Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что на спаде заболеваемости коронавирусом не должно быть более 10-15% резервных ковид-коек. 

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