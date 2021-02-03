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Политика

В телеграм-каналах обсуждают суд над Алексеем Навальным, разоблачая фейки

3 февраля 2021 года, 12:59

В телеграм-каналах активное обсуждается судебный процесс над Алексеем Навальным и последовавшие за вынесением приговора беспорядки в ряде городов России, сообщает Псковское агентство информации.

Так, опровергается фейковая новость о том, что судья Юлия Окунева якобы отказалась вести заседание из-за сочувствия к Навальному, а председателя Симоновского суда Вячеслава Детишина отправили в отставку «по политическим мотивам».

В телеграм-каналах поясняется, что Окуневу заменили из-за бизнес-связей ее семьи с ФСИН, а Вячеслав Детишин написал заявление об отставке ещё в январе в связи с истечением срока полномочий. Также в группах сторонниках Навального активно распространялось фото судьи из Твери Натальи Булыгиной, атрибутированное как фото судьи Натальи Репниковой.

Заявления о том, что Алексея Навального бесчестно судили за то, что он не отмечался в ФСИН, находясь в коме и на лечении, тоже опровергаются в телеграм-каналах. Поясняется, что в соответствии с условиями приговора суда от 2014 года Навальный был обязан дважды в месяц, в чётко установленные дни являться на регистрацию в инспекцию ФСИН. В течение 2020 года он систематически нарушал эти требования, даже когда был здоров и не находился на лечении в Германии.

Так, в январе-августе 2020 года он шесть раз пропустил регистрацию. Каждый раз ФСИН направляла ему предупреждение о том, что условный срок может быть заменен на реальный.

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