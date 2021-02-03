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Транспорт / Инфраструктура

Более 170 километров псковских дорог отремонтируют в рамках нацпроекта

3 февраля 2021 года, 12:47

Более 170 километров дорог отремонтируют в Псковской области в 2021 году, рассказал руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в эфире ПАИ-live 3 февраля. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Самые капиталоемкие объекты уже все проторгованы, в принципе, подрядчики уже некоторые хотят приступать к работам. Есть работы, которые не связаны с погодными условиями», – отметил Борис Елкин.

По его словам, в текущем году на реализацию нацпроекта планируется потратить более 3 млрд рублей.

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