Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

Митрополит Тихон: Все революции примерно одинаково заканчиваются

2 февраля 2021 года, 10:00

«Все революции, особенно в России, происходят примерно одинаково и примерно одинаково заканчиваются», - заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон в эфире телеканала «Россия 1», говоря об исторических уроках февральской революции 1917 года.

Февральская революция разрушила Российскую империю, напомнил он. «Как только вот эти вот люди взяли власть, то те самые, самые рукопожатные, честные, прекрасные, желанные всем обществом, на которых чуть ли не молились, - восторг после февральских событий был совершенно необычайный, - они в пять месяцев обрушили страну, разрушили фронт, разрушили экономику. Оказалось, что управлять Россией не такая уж простая задача. Они ничего сделать не смогли», - рассказал митрополит Тихон.

По его словам, в Петрограде искусственно был создан дефицит хлеба, начались погромы булочных, а «затем демонстрации, забастовки, призывы к свержению верховной власти, которая была объявлена темной силой, абсолютно неспособной руководить». При этом к тому времени, отметил он, Российская империя уже побеждала в Первой мировой войне и являлась «четвертой, пятой экономикой в мире».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Борис Елкин рассказал, почему задерживаются автобусы в Пскове
На улице Подвишенской в Пскове построят новый водопровод
До апреля в Псковской инфекционной больнице заработает система гемодиализа
На мостах через реку Ловать в Великих Луках появятся пандусы
16 пациентов принял новый корпус инфекционной больницы в Пскове
Часть ограничительных мер отменяют в Псковской области
В Пскове простились с директором школы №47 Андреем Мануйловым
Губернатор поручил разобраться, почему в четырёх поликлиниках не стартовала вакцинация от коронавируса
3 тыс. 260 псковичей поставили первую прививку от коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
Укол в сердце

Общество / Здоровье
2 февраля 11:13

Укол в сердце

О чем говорят боли в груди после коронавируса?
Лебединая история

Общество / Экология
2 февраля 10:33

Лебединая история

Жительница Острова спасает благородных птиц
Слабость замучила

Общество / Здоровье
26 января 10:11

Слабость замучила

Чем объясняются тяжелые последствия коронавируса