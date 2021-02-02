Митрополит Тихон: Все революции примерно одинаково заканчиваются

«Все революции, особенно в России, происходят примерно одинаково и примерно одинаково заканчиваются», - заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон в эфире телеканала «Россия 1», говоря об исторических уроках февральской революции 1917 года.

Февральская революция разрушила Российскую империю, напомнил он. «Как только вот эти вот люди взяли власть, то те самые, самые рукопожатные, честные, прекрасные, желанные всем обществом, на которых чуть ли не молились, - восторг после февральских событий был совершенно необычайный, - они в пять месяцев обрушили страну, разрушили фронт, разрушили экономику. Оказалось, что управлять Россией не такая уж простая задача. Они ничего сделать не смогли», - рассказал митрополит Тихон.

По его словам, в Петрограде искусственно был создан дефицит хлеба, начались погромы булочных, а «затем демонстрации, забастовки, призывы к свержению верховной власти, которая была объявлена темной силой, абсолютно неспособной руководить». При этом к тому времени, отметил он, Российская империя уже побеждала в Первой мировой войне и являлась «четвертой, пятой экономикой в мире».