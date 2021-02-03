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Культура / Наследие

В Пскове разработали аудиоэкскурсию по паркам и скверам города

3 февраля 2021 года, 12:44

В Пскове разработали аудиоэкскурсию по паркам и скверам города, сообщили «Псковской правде» в комитете по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма администрации города.

В Пскове разработали аудиоэкскурсию по паркам и скверам города
Детский парк

Экскурсию «Зеленый пояс Пскова» можно послушать на официальном сайте администрации Пскова. Она состоит из 24 коротких аудиодорожек. «Теперь можно не только полюбоваться зелеными уголками Пскова, но и узнать историю их создания и познакомиться с растительным разнообразием города», - говорится в сообщении.

Так, в подборке представлены Сквер за церковью Николы со Усохи, Сквер перед Ольгинским мостом, Дендропарк, Сквер влюбленных и другие. Каждое аудио озвучено приятным женским голосом. 

Экскурсия была создана благодаря участию администрации города в реализации проекта «Зеленые города будущего» Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014 – 2020 годов.

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